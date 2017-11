Colombianen in Amsterdam gepakt met 80 kilo cocaïne in woning

Amsterdamse rechercheurs hebben recentelijk ruim 80 kilo cocaïne in beslaggenomen en twee verdachten aangehouden in een woning in Nieuw-West. De mannen, Colombianen van 33 en 48 jaar oud, zijn in bewaring gesteld.

De zaak kwam aan het rollen tijdens een spookburgeractie. Dit zijn acties gericht op mensen die in de stad wonen, maar nergens ingeschreven staan. Tijdens die controle kwam de politie in een woning aan het Ladogameerhof. Agenten stuitten in de slaapkamer en keuken van de woning op in totaal ruim 80 kilo cocaïne. Bij het doorzoeken van de woning namen rechercheurs daarnaast een aanzienlijk geldbedrag en meerdere gsm’s in beslag. De politie hield hiervoor twee in de woning aanwezige verdachten aan.

Het is onderwerp van onderzoek of de aangetroffen cocaïne voor de Nederlandse markt bestemd was. Het onderzoek is nog in volle gang en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Daarbij wordt een zogenaamde bestuurlijke rapportage opgemaakt om de gemeente Amsterdam te informeren. Op grond van zo’n rapportage kan de gemeente bestuurlijke maatregelen nemen, zoals de tijdelijke sluiting van de woning.