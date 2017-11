FNV: Sluiting Siemens Hengelo drama voor de regio

Jan Wit, bestuurder FNV Metaal: ‘De voorgenomen sluiting is een drama voor de mensen van Siemens, maar ook voor de hele regio Twente. Vele toeleveranciers zijn afhankelijk van het bedrijf. We betreuren zeer dat het besluit is genomen en dat de werknemers de laatsten zijn die worden ingelicht.’

Voorgenomen besluit

Officieel gaat het bij de sluiting van de vestiging in Hengelo om een voorgenomen besluit. Dat betekent dat de ondernemingsraad er officieel nog tegenin kan gaan. FNV Metaal is volgende week uitgenodigd voor een overleg over de sluiting. Wit: ‘Het concern Siemens maakt mooie winsten. Dat betekent dat er geld is voor een mooi sociaal plan. We gaan alles op alles zetten om de gevolgen voor de medewerkers zo beperkt mogelijk te houden. Van Siemens verwacht ik goed werkgeverschap, voor zover dat gaat in deze situatie.’

Politiek

Ook vindt Wit dat er een taak is weggelegd voor de politiek. ‘Twente is in zijn hart geraakt, meldde de burgemeester van Hengelo. En zo is het echt. Dit is het moment voor de politiek om mee te helpen dit bedrijf te behouden voor Nederland. Multinationals krijgen mooie belastingvoordelen, maar baanzekerheid krijgt Nederland er niet voor terug.’

Medewerkers

Vrijdagochtend 17 november is er om 10 uur een personeelsbijeenkomst. De werknemers konden uit de aankondiging opmaken dat er een mededeling zou komen voor een nieuw ‘plan van aanpak’, maar de sluiting zelf hebben ze uit de media moeten vernemen. Wit: ‘Het is treurig dat Siemens niet als eerste de medewerkers heeft geïnformeerd, maar de mensen dit in de krant hebben moeten lezen. Het gaat hier om de levens van minimaal 600 gezinnen die geraakt worden. Als de mediastorm is gaan liggen, blijven zij met alle gevolgen achter.’