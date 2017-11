Siemens schrapt zeshonderd banen in Hengelo

De vestiging van technologieconcern Siemens in Hengelo gaat sluiten. Dat heeft het bedrijf besloten. De sluiting in Hengelo kost 600 mensen hun baan.

Vanochtend werd al duidelijk dat het personeel van Siemens in Hengelo morgen wordt bijgepraat over de reorganisatie. Maar uit een gelekte interne mail die RTV Oost in handen heeft, blijkt nu al dat het internationale bestuur heeft besloten de vestiging in Hengelo helemaal te sluiten.

Wereldwijd schrapt Siemens 6900 banen, waarvan 6100 bij de energie- en gastak, waaronder de vestiging in Hengelo valt. Door de lage olieprijs is de markt voor olie- en gaswinning flink verkleind. Daardoor is er minder vraag naar compressoren en gasturbines, die in Hengelo worden gebouwd.

Al weken is het onrustig op de werkvloer in Hengelo nadat in de Duitse media berichten publicaties verschenen over een inkrimping van de olie- en gasdivisie van Siemens.

Het personeel krijgt morgenochtend om 10.00 uur meer informatie in De Grolsch Veste in Enschede.