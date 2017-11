Gevangenisstraf voor Limburgse 'politiemol'

De rechtbank in Maastricht heeft een 41-jarige verdachte, die werkzaam was als politieagent, veroordeeld omdat hij meermalen zijn ambtsgeheim heeft geschonden. Ook maakte hij deel uit van een criminele organisatie die in drugs handelde.

Vanaf 1 februari 2011 kwamen bij de politie anonieme tips binnen over een mogelijk lek bij de Limburgse politie. Naar aanleiding van deze informatie werd een onderzoek ingesteld, waarbij meerdere verdachten in beeld kwamen.

Tijdens het onderzoek werd onder andere een (undercover) politie-informant ingezet. De verdediging vond dat een te zwaar opsporingsmiddel en de resultaten zouden niet voor het bewijs gebruikt mogen worden. De rechtbank gaat daar niet in mee. De inzet van de politie-informant was van beperkte duur. Het valt ook te begrijpen dat voor deze methode is gekozen, omdat de inzet van andere opsporingsmiddelen werd bemoeilijkt, doordat de verdachte als politieman op de hoogte was van verschillende opsporingsmethoden en daar ook alert op was. Hij werkte nota bene zelf in de tapkamer, waar hij afgeluisterde telefoongesprekken beluisterde.

De verdachte heeft tegen betaling informatie uit politiesystemen verschaft aan medeverdachten die blijkbaar een “maandabonnement” bij hem hadden . Hij gaf onder andere informatie aan medeverdachten binnen de criminele organisatie waar hij zelf ook deel van uitmaakte. Doordat deze personen op de hoogte waren van politie informatie (bijvoorbeeld over op handen zijnde politieacties), kon de organisatie ongestoord verdovende middelen verhandelen.

Gevangenisstraf

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden. De rechtbank rekent de verdachte zwaar aan dat hij zijn ambtseed en geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Als politieman wist hij als geen ander wat het belang is van het geheim blijven van politie-informatie. Door het handelen van de verdachte is geheime informatie in handen gekomen van mensen die daartoe niet bevoegd zijn en baat kunnen hebben bij deze informatie. Bovendien heeft hij het vertrouwen van zijn politie-collega’s ernstig geschaad. Een goed functioneren van het politiekorps valt of staat met een blindelings vertrouwen dat men in elkaar moet kunnen hebben.

Ook aan vier medeverdachten binnen de criminele organisatie worden gevangenisstraf opgelegd. De neef van de verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden. Een oom en tante van de verdachte worden veroordeeld tot respectievelijk 9 maanden en 34 weken gevangenisstraf. Een vierde medeverdachte wordt veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf.

Tijdens het onderzoek werden grote geldbedragen aangetroffen, die toebehoorden aan de organisatie. De rechtbank legt daarom aan twee medeverdachten, die het geld tot hun beschikking hadden, ook nog een geldboete op van € 25.000,- en € 15.000,-.

Een medeverdachte die slechts één keer informatie van de politieman ontving, wordt veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 40 uren.

De politieman moet bovendien ruim € 36.000,- terugbetalen aan de Staat. Dit geld heeft hij verdiend door de verkoop van politie-informatie.