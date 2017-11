Beveiliging op school in Groningen

Op de locatie van het Noorderpoort zou volgens het Dagblad van het Noorden mishandeling, handel in drugs en intimidatie voor grote spanningen zorgen. Naast de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVA) is ook de entree-opleiding in de locatie gevestigd. Dit gaat veelal om kansarme jongeren met een migratieachtergrond. De directie van de school zegt met de kwestie in haar maag te zitten en zegt de beveiligers ingehuurd te hebben om ernstige incidenten te voorkomen.