Veroordeling voor ontucht en grooming minderjarig meisje

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van het overwicht dat hij had door het grote leeftijdsverschil, door het vertrouwen dat het meisje in hem had gesteld en tot slot haar kwetsbaarheid. Op grond van het dossier heeft de rechtbank aanwijzingen dat bij de man sprake is van pedoseksuele problematiek. Daarom vindt de rechtbank de opgelegde straf passend en geboden. Aan het voorwaardelijke strafdeel verbindt de rechtbankbijzondere voorwaarden, waaronder een ambulante behandeling. Deze bijzondere voorwaarden zullen direct ingaan