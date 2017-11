Valse bommelding kinderdagverblijf Breda

In Breda is woensdagmiddag een kinderdagverblijf op de Liesboslaan ontruimd na een telefonische bommelding. Dit heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt.

60 kinderen geëvacueerd

Rond 14.00 uur deed een nog onbekende melder telefonisch de melding bij het dagverblijf. Het personeel ontruimde direct uit voorzorg het pand. Ongeveer zestig kinderen werden opgevangen in een nabij gelegen hotel.

Woningen ontruimd

Ook een aantal omliggende woningen werden uit voorzorg tijdelijk ontruimd. Het verkeer ondervond tijdelijk problemen doordat de omliggende wegen werden afgesloten.

Team Explosieven Verkenning

Door specialisten van het Team Explosieven Verkenning (TEV) is het kinderdagverblijf onderzocht op mogelijke explosieven. Hierbij werd duidelijk dat het pand veilig was. Even na 15.00 uur mochten de kinderen weer terug. De politie doet onderzoek naar de melder.