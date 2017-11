10 jaar cel en TBS geëist voor fatale steekpartij café Nijmegen

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Arnhem 10 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 41-jarige man uit Beuningen. 'Hij stond terecht voor een dodelijke steekpartij op 30 april 2017 in een café aan de In de Betouwstraat in Nijmegen', zo meldt het OM woensdag.

Ruzie in café

Op de bewuste avond kregen de verdachte en het latere 51-jarige slachtoffer ruzie in het café. De verdachte wilde hiervan aangifte doen. Omdat zijn aangifte niet meteen opgenomen werd, reed hij naar huis, pakte een vleesmes en ging terug naar het café. Daar stak hij, in het bijzijn van andere cafébezoekers, de man meerdere keren in zijn buik. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.

Moord

De officier van justitie gaat uit van voorbedachte raad en dus van moord. De man heeft immers bewust de confrontatie weer opgezocht. Bij de strafreis houdt de officier rekening met de ernst van het feit: ‘Verdachte heeft het slachtoffer zijn meest kostbare bezit afgenomen, namelijk zijn leven.’

De verdachte lijkt zich volgens de officier van justitie nauwelijks bewust van het kwalijke van zijn daad: ‘Na het steekincident is hij naar huis gegaan, heeft schone kleren aangetrokken en is op de fiets naar de stad gegaan om daar nog een biertje te drinken. Uiteindelijk is hij in de buurt van een café aangehouden.’

Dit gedrag past volgens de officier van justitie bij de stoornis die tijdens de psychologische onderzoeken bij de man is vastgesteld. Deskundigen achten de man verminderd toerekeningsvatbaar. Alles afwegende vindt de officier van justitie 10 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging passend.