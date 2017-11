Twee gewonden bij incident rechtbank Breda

Dinsdag zijn bij een incident in de Rechtbank aan de Sluissingel in Breda twee mensen gewond geraakt nadat er rond 17.30 uur onenigheid ontstond. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Zitting

Naar aanleiding van een zitting ontstond buiten de zaal onenigheid. Zover bekend heeft een betrokkene een 18-jarige man uit Tilburg geslagen waardoor hij viel. Hij raakte licht gewond. Ook uitte de verdachte bedreigingen naar de man en een advocaat.

Parketpolitie

Een beambte van de parketpolitie greep in, maar de verdachte duwde hem op de grond. De politieman liep letsel aan zijn arm op. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis gegaan. De politie heeft aangiftes van mishandeling en bedreiging opgenomen en stelt een nader onderzoek in. Er is (nog) niemand aangehouden.