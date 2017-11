Onderzoek gestart naar dode vrouw (27) op stoep

Zwaargewond

De vrouw werd zondagochtend 12 november rond 02.45 uur zwaargewond aangetroffen op het trottoir van het Djakartaterras. Gealarmeerde hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar medische hulp mocht niet meer baten. De recherche startte een onderzoek, omdat de vrouw onder verdachte omstandigheden aan een niet natuurlijke dood is overleden.

Mogelijk misdrijf

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de vrouw diverse ernstige kwetsuren had. Sporenonderzoek heeft nog geen duidelijkheid gegeven en de recherche houdt rekening met een mogelijk misdrijf.

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar mensen die in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 november op of rond het Djakartaterras mogelijk iets gehoord of gezien hebben wat eventueel met de zaak te maken heeft. Als u de recherche verder kan helpen bel dan met 0900-8844 en help mee om duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurd is. Natuurlijk kunt u ook uw informatie anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.