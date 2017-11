Desmond Tutu maakt finalisten Internationale Kindervredesprijs 2017 bekend

Hij deed dit namens internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights. KidsRights reikt de Kindervredesprijs jaarlijks uit aan een kind dat zich op bewonderingswaardige manier inzet voor de rechten van het kind. De boodschap van de jonge winnaar bereikt ieder jaar miljoenen mensen wereldwijd. Het Expertcomité koos Faye uit Indonesië, Mohamad uit Syrië en Tymon uit Polen uit een recordaantal van 169 inzendingen uit 55 landen. De prijs wordt op 4 december in de Haagse Ridderzaal aan de winnaar overhandigd door Nobel Vredeslaureaat Malala Yousafzai. KidsRights is trots op de terugkeer van Malala naar de prestigieuze locatie, waar zij de Kindervredesprijs in 2013 zelf won. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Ali bin al-Hussein van Jordanië is eregast en keynote speaker.

In een brief aan de drie finalisten toonde Desmond Tutu, beschermheer van de Internationale Kindervredesprijs, zich dankbaar voor de waardevolle bijdrage van de finalisten aan de rechten van het kind: “Het is wat mij betreft geen toeval dat de finalisten van 2017 zich bezighouden met respectievelijk de wereldwijde vluchtelingencrisis, geweld tegen kinderen en kindparticipatie. Laten we met hen samenwerken aan een veilige wereld voor toekomstige generaties.”

De finalisten

Faye Hasian (15 jaar, Indonesië, thema: seksuele uitbuiting en kinderhandel) richtte samen met haar moeder Faye’s House op om Indonesische meisjes te helpen die slachtoffer zijn geworden van kinderhandel en seksuele uitbuiting. Faye’s House biedt de meisjes een veilig onderdak waar zij kunnen revalideren. De organisatie behoedde al veel jonge slachtoffers van een erger lot. Faye bezoekt regelmatig de plekken waar meisjes hoog risico lopen op seksuele uitbuiting om de kinderen te helpen.

Mohamad Al Jounde (16 jaar, Syrië, thema: kindvluchtelingen en onderwijs) vluchtte naar Libanon nadat Syrië te gevaarlijk was geworden voor hem en zijn familie. Zoals duizenden Syrische kindvluchtelingen overkomt, kon Mohamad niet naar school. Hij besloot om voor onderwijs te zorgen voor kinderen in het vluchtelingenkamp. Ondanks de slechte leefomstandigheden lukte het Mohamad om er een school te bouwen. Toen hij twaalf was, gaf hij andere kinderen al les in wiskunde en Engels. Mohamads school biedt inmiddels 200 kinderen toegang tot hun recht op onderwijs. In zijn huidige werk als coach gebruikt hij fotografie en spelletjes om hen te helpen genezen, leren en plezier maken.

Toen Tymon Radzik (16 jaar, Polen, thema: kindparticipatie) ontdekte dat Poolse kinderen slechts beperkte toegang hadden tot het rechtssysteem, besloot hij dat er iets moest gebeuren. Kinderen verdienen dezelfde toegang tot publieke informatie als volwassenen, aldus Tymon, die ook vindt dat volwassenen te vaak alleen beslissen over zaken die kinderen aangaan. Tymon voerde met succes campagne voor verbeterde toegang tot informatie en participatiemogelijkheden voor kinderen in juridische processen. Dankzij zijn belangrijke inzet mogen minderjarigen in Polen inmiddels rechtszaken bijwonen en zichzelf verdedigen in de rechtszaal.