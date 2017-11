Minister-president Rutte bij Sociale Top in Göteborg

Minister-president Rutte neemt op vrijdag 17 november deel aan de informele Sociale Top voor eerlijke banen en groei in Göteborg, georganiseerd door de Zweedse regering en de Europese Commissie.

Op de top spreken Europese regeringsleiders, vertegenwoordigers van de sociale partners en vertegenwoordigers van de Europese instellingen over sociale zaken en werkgelegenheid.

De minister-president neemt deel aan het plenaire deel van de bijeenkomst en aan de paneldiscussie over ‘toegang tot de arbeidsmarkt’, waar onder meer wordt gesproken over de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en over de kansen die de Europese interne markt daartoe biedt.

Tijdens de lunch ontmoeten de Europese regeringsleiders elkaar voor een voortzetting van de discussie over de toekomst van de Europese Unie. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar onderwijs en cultuur.