Tweede keer goud voor Gereedschapcentrum.nl

Met in totaal 47 genomineerde ondernemingen in de categorie middelgroot wist Gereedschapcentrum.nl samen met Kien Facility Management en Tuimaximaal.nl een podiumplaats te bemachtigen.

“Uiteraard is het twee keer op rij winnen van deze prijs erg speciaal, misschien is dit wel mooier dan de eerste keer. Op kop komen is namelijk één ding, maar de voorsprong behouden is minstens net zo moeilijk. Dit zou nooit gelukt zijn zonder gemotiveerde werknemers en onze klanten die we de afgelopen jaren hebben mogen voorzien van gereedschap” vertelde directeur Bram Mutsaers.

Finaleplaats BOV-Trofee

Naast het winnen van de Gouden Gazelle, heeft Gereedschapcentrum.nl op 18 oktober te horen gekregen dat zij door zijn naar de finale van de 18de editie van de BOV-trofee, uitgereikt door Beste Ondernemers Visie (BOV). Samen met Kivits Drunen B.V. en KTBA Kwaliteitszorg B.V. gaat deze Tilburgse onderneming zich klaarmaken voor de finale op donderdag 7 december 2017, waar bekend wordt gemaakt welk bedrijf zich het beste weet te identificeren met het “Fast Forward” thema van dit jaar.