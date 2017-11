Spelden in etenswaar gekocht bij Vomar Zaandam, politie heeft drie menen opgepakt

Bij een vestiging van supermarkt Vomar in Zaandam zijn spelden gevonden in diverse producten. Dat hebben het bedrijf en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag gemeld.

Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat spelden in producten worden gestopt. De politie heeft gisteravond drie mensen aangehouden. Het gaat om 17-jarige jongen, een 16-jarig meisje en een 30-jarige vrouw uit alle drie uit Zaandam. Twee verdachten zijn inmiddels heengezonden. Het 16-jarige meisje uit Zaandam zit nog vast.