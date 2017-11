Motorrijder overleden na ongeval in Bleiswijk

Een 47-jarige motorrijder uit Leidschendam is om het leven gekomen bij een ongeval. De motorrijder kwam maandagmiddag in botsing met een bestelauto op de kruising van de Groendalseweg met de A.H. Verweijweg.

Brandweer, politie, ambulance en traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeval om hulp te verlenen. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De motorrijder overleed ter plaatse.

De bestelauto reed over de A.H. Verweijweg. Mogelijk zag de 25-jarige bestuurster uit Capelle aan den IJssel de motorrijder over het hoofd bij de kruising. De motor maakte een noodrem en botste tegen de zijkant van de bestelauto. Hierdoor viel de motor en gleed de berm in. De bestuurder klapte daar tegen een lichtmast. De automobiliste is voor een verklaring naar het politiebureau meegenomen. De verkeersspecialisten van de politie stellen een nader onderzoek in naar de toedracht.