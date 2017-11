Geluid uitschuifbare wapenstok doet mensen afschrikken

De wens voor een uitschuifbare wapenstok bestond al langer en voor de vorming van de nationale politie is er in sommige korpsen ook al mee geëxperimenteerd tijdens de horecadienst. In 2015 is begonnen met een Europese aanbesteding waar zich drie partijen op hebben ingeschreven. De aanbesteding is nu gegund aan het Duitse Bonowi IPE GmbH.

Proportioneel geweld

Politieagenten worden in hun werk geregeld geconfronteerd met gewelddadige situaties. Als de situatie daarom vraagt, wordt van hen verwacht dat zij doortastend optreden. Hierbij mogen zij indien nodig proportioneel geweld gebruiken. Een effectieve wapenstok is daarbij belangrijk.

Geschikt voor uiteenlopende situaties

De uitschuifbare wapenstok is uitermate geschikt om verdachten op grotere afstand onder controle te brengen of te houden. Hij is praktisch in het gebruik en geschikt voor uiteenlopende situaties doordat hij individuen én groepen kan controleren of op afstand kan houden. Hij is daarmee ook zeer geschikt voor openbare ordesituaties.

Minder geweld nodig

De politie verwacht dat met deze wapenstok minder geweld hoeft te worden gebruikt. Uit een eerdere proef bleek namelijk dat het dreigen met de uitschuifbare wapenstok al effect had. Mensen deinsden al terug zodra ze het geluid hoorden van het uitschuiven van de wapenstok.



De nieuwe wapenstok wordt geleverd door het Duitse bedrijf Bonowi IPE GmbH en medio 2018 ingevoerd.