Ook Nederland wordt volgens minister bestookt met nepnieuws vanuit Rusland

Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

''Nederland staat in het vizier van onder meer Russische inlichtingendiensten. In Nederland zijn structureel Russische inlichtingenofficieren aanwezig, die zich in uiteenlopende geledingen van de samenleving begeven om onder valse vlag informatie te verzamelen die voor Rusland van belang is. Naast deze klassieke inlichtingenoperaties via inlichtingenofficieren zet Rusland ook digitale middelen in voor beïnvloeding van besluitvormingsprocessen, beeldvorming en de publieke opinie. Ook in Nederland zijn er dossiers en (politieke) processen die voor Rusland van belang zijn en waarbij beïnvloeding en manipulatie een voorstelbare dreiging''. De minister noemt als voorbeeld het MH-17 proces.

In het Regeerakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van digitale veiligheid. Hiervoor wordt structureel 95 miljoen euro gereserveerd.