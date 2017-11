Strafrechtelijk onderzoek naar ongeval met helikopter

De stroomvoorziening in en rond Culemborg is weer hersteld. Liander controleert of alles werkt. Een Apache vloog maandagavond in Zoelmond tegen een hoogspanningslijn. Het incident vond plaats rond 19.00 uur.

Meer dan 24.000 huishoudens en bedrijven zaten zonder stroom, zo meldt netbeheerder Liander.

Defensie oefent deze gehele week in het gebied met Apache helikopters. In deze oefeningen wordt ook geoefend in het laagvliegen, ook in het duister. De gevechtshelikopter die de hoogspanningskabel raakte vloog tijdens de oefening in een formatie van 4 Apaches. De piloot wist het gevechtstoestel na de aanvaring veilig aan de grond te zetten in een weiland. Liander meldt dat de stroomstoring rond 01.00 uur verholpen moeten zijn. Ook in plaatsen als Tiel, Culemborg en Beusichem is de stroom uitgevallen.

Inbraken

Op sociale media gingen snel geruchten rond over plunderingen. Een daadwerkelijke plundering is tot op heden niet gemeld, aldus de politie die extra surveilleerde. Er zijn bij de politie wel drie inbraken gemeld. Ook is er een autobrand gemeld. Omdat er slechts beperkt telefoonverkeer mogelijk was, sluit de politie niet uit dat er mogelijk later nog meldingen binnen komen. De politie onderzoekt de gemelde zaken en roept mensen die nog geen contact met de politie konden opnemen om eventuele zaken alsnog te melden.

Strafrechtelijk onderzoek

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de Marechaussee een strafrechtelijk onderzoek zal doen naar het incident. Onderzocht zal worden of er verwijtbaar gedrag is geweest van de vlieger

Niet eerste keer

In 2007 vloog een Apachehelikopter tegen een hoogspanningsmast in de Bommelerwaard. Ook toen gebeurde het ongeluk tijdens een oefening van Defensie. Toen kwamen zo'n 50.000 huishouden zonder stroom te zitten. De schade liep toen op tot een paar miljoen.