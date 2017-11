Zoekactie op IJsselmeer na mayday call. Niks aangetroffen

Het IJsselmeer was maandagavond het toneel van een grote zoekactie na een zogeheten mayday call dat afkomstig was van een schip.

Diverse reddingsboten en een SAR-helikopter hielpen bij de zoekactie.

De ingezette eenheden kregen allemaal een gebied of route van het Kustwachtcentrum aangewezen, welke ze af moesten zoeken. De Kustwacht is inmiddels begonnen met afschalen. Er is tot op heden niks aangetroffen.

Bij de kustwacht kwam de noodoproep binnen waarna de zoekactie was gestart. Identiteit en positie van de hulpvrager zijn onbekend gebleven.