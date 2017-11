Mijnenjager Makkum stuit op Duitse onderzeeboot in wateren van Normandië

De Nederlandse mijnenjager Zr. Ms. Makkum heeft 8,5 mijl uit de kust van Cap Barfleur (Normandië) het wrak gevonden van een Duitse onderzeeboot uit de Eerste Wereldoorlog. Het gaat hoogst waarschijnlijk om het wrak van de UC-69, die in 1917 zonk na een botsing met een andere Duitse onderzeeboot, de U-96.

De vondst dateert al van eind oktober, maar nu pas is bekend welk wrak het precies is.

De UC-69 vertrok op 4 december 1917 uit Zeebrugge om mijnen te leggen op de vaarwegen van en naar de Franse havenstad Cherbourg. Op 6 december 's avonds om ongeveer 20.00 uur werd de onderzeeboot per ongeluk geramd door U-96 die op weg was naar huis. 18 bemanningsleden inclusief commandant Oberleutnant zur See Hugo Thielmann konden nog overstappen op de U-96. De Duitse onderzeeboot zonk binnen 10 minuten, 11 bemanningsleden met zich meenemend. Op het moment dat de boot de zeebodem raakte, ontploften de boegtorpedo's.

Ontdekt tijdens oefening

De Makkum, die momenteel deel uitmaakt van de Standing NATO Mine Counter Measures Group 1, ontdekte het Duitse wrak bij toeval. Het schip was tijdens een oefening bezig de zeebodem voor de Franse kust in kaart te brengen.

De bemanning 'zag' het wrak met de sonar op de bodem liggen. Op de zeekaarten werd vermeld dat er op die plaats een onbekend wrak moest liggen. Registers van gezonken schepen brachten echter geen uitkomst. Commandant van de Makkum luitenant-ter-zee der eerste klasse Maarten Veenstra besloot daarop het wrak de onderzoeken met de Self Propelled Variable Depth Sonar. Die maakte scherpe opnamen van de restanten van de onderzeeboot. Die werden opgestuurd naar onderzeebootdeskundige kapitein-luitenant-ter-zee b.d. Jouke Spoelstra.

Nadat hij de bouwtekeningen van de Duitse UC-klasse II onderzeeboten had bestudeerd, bleek dat het om de UC-69 ging.

Nederland mist sinds de Tweede Wereldoorlog nog altijd 1 onderzeeboot: de O 13. Die moet ergens op de Noordzee liggen. Er wordt regelmatig naar gezocht.