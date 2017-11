Traumahelikopter ingezet voor medische noodsituatie Vlaardingen

Maandagmiddag werd de traumahelikopter gealarmeerd voor een medische noodsituatie in de Diepenbrockstraat in Vlaardingen.

Ook werd hiervoor een ambulance en de brandweer opgeroepen. Met een hoogwerker is een persoon uit de woning gehaald. Deze persoon is vervolgens met spoed vervoerd naar een ziekenhuis.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De traumahelikopter was geland op de Galgkade en trok daar de aandacht van voorbijkomend publiek.