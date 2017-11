Opknapbeurt paleis Huis ten Bosch valt 4,1 miljoen duurder uit

De grote renovatie van paleis Huis ten Bosch gaat 4,1 miljoen duurder uitvallen dan de eerder begrootte 59 miljoen euro. Dit heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Bouwkundige tegenvallers

'Hiervan is 1,1 miljoen prijsindexatie: door de aantrekkende economie zijn de prijzen van bouwproducten, uurlonen en bouwplaatskosten gestegen. Daarnaast is 3 miljoen extra nodig door bouwkundige tegenvallers', aldus de staatssecretaris.

Paleis slechter dan gedacht

De bouwkundige staat van het paleis blijkt slechter te zijn dan eerder gedacht. Zo moeten daken en gevels geheel hersteld worden in plaats van gedeeltelijk. De bordestrap kan niet gerenoveerd worden, maar moet geheel worden vervangen. Verder moet er meer gedaan worden aan asbestsanering en bestrijding van houtrot.

Er zijn geen hogere kosten voor de inrichting van het paleis voor de koning, de koningin en hun gezin, eerder lagere.

Extern onderzoek

De hogere kosten zijn ongeveer 7 procent van het oorspronkelijke budget van 59 miljoen. Bij andere projecten in het verleden waren er ook meerkosten: bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum in Amsterdam (15 procent), het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden (10 procent) en Jachtslot St. Hubertus in Otterloo (10 procent).

Staatssecretaris Knops laat een extern onderzoek doen naar de sturing en beheersing van dit soort specialistische en bijzondere projecten met een hoge cultuurhistorische waarde, om daar lessen uit te trekken voor toekomstige projecten. Daarbij wordt ook gekeken naar ervaringen bij andere organisaties die grote projecten uitvoeren.