Evides: 'drinkwater Vlaardingen weer veilig en betrouwbaar'

Inwoners van Vlaardingen kunnen het kraanwater weer direct drinken. 'Koken is niet meer nodig. Diverse metingen tonen aan dat de E.coli-bacterie niet meer aanwezig is en dat de chloordosering heeft gewerkt. De chloorsmaak en -geur verdwijnen nog verder in de loop van deze week', zo laat waterbedrijf Evides maandagmiddag weten.

E.coli-bacterie verdwenen

Dit weekend zijn tientallen watermonsters genomen in heel Vlaardingen, op verschillende dagen en op verschillende momenten. De meetresultaten tonen aan dat de E.coli-bacterie is verdwenen. 'Dit blijkt uit onze uitgebreide analyses. Iedereen kan het kraanwater weer direct gebruiken om te drinken of eten mee te bereiden', aldus Evides.

Verenigingen en volkstuintjes

Alleen bij de manege, scouting, volkstuintjes, Hockeyclub Pollux, Deltasport, Sportclub Victoria '04 aan de Broekpolderweg geldt nog een kookadvies. Deze liggen aan een leiding die volledig is geïsoleerd van de rest van Vlaardingen. Zij worden hier individueel door Evides over geïnformeerd.

Uitzonderlijke situatie

Er zijn aanwijzingen dat het is misgegaan bij werkzaamheden aan een grote toevoerleiding naar Vlaardingen. Evides heeft deze leiding inmiddels buiten gebruik genomen en is afgesloten en volledig volgezet met chloor. Evides werkt met uitgebreide hygiëne- en veiligheidsprotocollen en onder strikt toezicht en noemt de ontstane situatie dan ook 'zeer uitzonderlijk'. Op dit moment krijgt Vlaardingen via een andere leiding haar drinkwater.