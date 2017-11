Automobilist (25) overlijdt na aanrijding met boom

Als gevolg van een zwaar verkeersongeluk op de Helmondsingel in Deurne is maandagochtend een 25-jarige man uit Venray om het leven gekomen.

De man reed vanuit Helmond richting Venray en raakte in een flauwe bocht van de weg. Daarop raakte de auto een boom, waarop het voertuig frontaal tegen een andere boom tot stilstand kwam. Het slachtoffer zat alleen in de auto en kon door de brandweer worden bevrijd. Hij werd in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Nijmegen, maar hulp mocht niet meer baten. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



Specialisten van de politie onderzoeken de exacte toedracht van de aanrijding.