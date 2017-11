'Hygiëne in toiletten aanmerkelijk beter'

Na een aanzienlijke daling vorig jaar, is de hygiëne in toiletten aanmerkelijk beter. Van de onderzochte 150 toiletten bleek 39 procent schoon.

Vorig jaar was dat nog 27 procent. Toch houdt de Nederlander met 39 procent van de toiletten schoon nog wel wat te wensen over. Hij of zij treft eerder een vervuild, dan een schoon toilet. Dat blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Toiletonderzoek 2017, georganiseerd door vakblad Service Management in samenwerking met schoonmaakgroothandel Facility Trade Group. Het Nationaal Toiletonderzoek werd dit keer voor de 33e maal uitgevoerd.

Vermijd de zitting

In openbare toiletten is het contact met de zitting allerminst fijn: 32 procent is vervuild. Pas ook op met de knop van de kraan, daarvan is 25 procent verontreinigd. Dan de spoelknoppen: 23 procent (1 op de 4) bleek ernstig besmet. De knop aan de binnenkant van de deur, in combinatie met het draaiknopje van het slot, bleek toch ook in 6 procent van de gevallen besmet.

Dames schoner dan heren

De damestoiletten waren met 53 procent goed (in 2016: 41 procent) een stuk schoner. Het percentage schoon steeg bij de heren van 25 naar 35 procent.

Wie verstandig is gaat naar hotel of restaurant

Wie in het openbaar naar het toilet moet, doet er verstandig aan naar een representatief hotel of restaurant te gaan. Daar bleek 44 procent van het sanitair schoon. Nederlanders kunnen ook uitwijken naar een ziekenhuis of een dokterspraktijk want ook de zorg scoorde met 44 procent goed. Openbare gebouwen als gemeentehuizen, bibliotheken en stations scoorden 35 procent schoon. De warenhuizen en bouwmarkten sluiten de rij met 28 procent schoon.

Schoonste toilet van Nederland

Bij Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp troffen de onderzoekers het schoonste toilet van Nederland aan. Dat er maar 1 bacteriekolonie werd gevonden, is niet geheel toevallig. Hans Rijsbergen, teamleider schoonmaak & textiel: “In de openbare ruimtes van het ziekenhuis, dichtbij de ingang, maken we maar liefst vijf keer per dag schoon. Dat is namelijk het visitekaartje van het ziekenhuis. Walter van der Wilt, RVE-manager servicecentrum Hoteldiensten: “De schoonmaker is bij ons minstens zo belangrijk als de chirurg, want als het niet schoon is, kan de chirurg niet opereren. Dat belang mogen we nog wel eens vaker naar voren brengen. Daarom zijn we ook blij met deze erkenning.”