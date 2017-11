Asbest vrijgekomen bij zeer grote brand bedrijf Sint-Maartensdijk

Het gaat om een uitslaande brand brand aan de Nijverheidsweg waarbij ook asbest is vrijgekomen. De veiligheidsregio heeft omwonenden per NL-alert geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Dit meldt Omroep Zeeland.

De hulpdiensten werden tegen 02.30 uur opgeroepen. De brand was ontstaan in het magazijn, maar door de harde wind en het verpakkingsmateriaal dat zich in het magazijn bevond, sloeg de brand over naar het kantoor van het bedrijf.

Bussen

De brand heeft niet alleen een stroomstoring veroorzaakt, maar ook problemen met de lijnbussen van Connexxion. Op het bedrijventerrein waar de brand woedt, bevindt zich ook de vertreklokatie van bussen van Connexxion. Aart van Oosten van de veiligheidsregio tegen de lokale omroep: 'Lijnbussen moeten vanaf het bedrijventerrein vertrekken. Dat is op het moment niet mogelijk.' Als gevolg daarvanrijden er momenteel geen bussen op de lijnen 102, 107, 108, 209 en de scholierenlijnen 600.