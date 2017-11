Man (77) overleden na aanrijding

De toedracht is niet duidelijk. De politie zoekt dan ook getuigen

Op zondag 12 november 2017 om 18.00 uur kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum dat er een ernstige aanrijding zou zijn op de Stationsweg. Hulpdiensten spoedden zich naar de straat waar ze een zwaargewonde man aantroffen en een beschadigde auto met een bestuurder. Omstanders waren bezig met reanimatie van het slachtoffer. Hij is direct met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij later aan zijn verwondingen is overleden. Hij zou als voetganger deel hebben genomen aan het verkeer. De bestuurder van de auto, een 22-jarige man uit Raamsdonksveer, is aangehouden. De politie is een onderzoek gestart maar zoekt ook getuigen. Zij wil graag weten wie er op dat moment, zondagavond voor 18.00 uur, op de Stationsweg reed en iets heeft gezien van de aanrijding of wat er kort daarvoor gebeurde. De politie vraagt getuigen zo snel mogelijk contact op te nemen.