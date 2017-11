Kookadvies Vlaardingen blijft nog van kracht

'Het is helaas nog niet 100% bevestigd dat de E.coli helemaal verdwenen is uit het leidingnet van Vlaardingen. Daarom zijn wij genoodzaakt het zekere voor het onzekere te nemen', zo laat drinkwaterbedrijf Evides zondagavond weten.

3 minuten koken voor consumptie

In het weekend zijn diverse meetseries gedaan en geanalyseerd. Alle meetresultaten moeten aantonen dat de E.coli-bacterie is verdwenen. De resultaten van de snelle meting geven helaas nog geen eenduidig beeld. 'Daarom wachten wij op de meetresultaten van een langdurige kweekmethode. Deze methode zet de bacterie op kweek en kijkt of deze nog aanwezig én actief is. Deze resultaten verwachten wij maandagmiddag. Wij beseffen dat het kookadvies tot overlast leidt en het spijt ons dan ook zeer dit te moeten berichten', stelt Evides.

Veiligheid voorop

De besmetting met de E.coli-bacterie is waarschijnlijk veroorzaakt door werkzaamheden aan het drinkwaterleidingnet. Jaarlijks voert Evides vele projecten uit aan het 14.000 kilometer lange waterleidingnet. 'Dit doen wij via uitgebreide hygiëne- en veiligheidsprotocollen en toezichthouders op de werkzaamheden. Helaas is in Vlaardingen toch ergens iets misgegaan. Wij beseffen dat dit tot overlast heeft geleid en nog steeds leidt voor de inwoners en zoeken nauwgezet uit hoe deze situatie precies heeft kunnen ontstaan. Wij werken hard aan het oplossen van het probleem. Wij hopen op uw begrip', aldus Evides.