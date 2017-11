Politie plaatst ook vaste ANPR-camera's op binnenwegen

Verdachten van ernstige misdrijven

Het gaat om voertuigen van vermisten, maar ook bijvoorbeeld voortvluchtigen en mensen die nog een boete hebben openstaan. Ook verdachten van ernstige misdrijven, zoals overvallen en autodiefstallen kan de politie met ANPR opsporen.

Referentielijsten

De politie gebruikt ANPR nu op twee manieren. Als het kenteken van degene die wordt gezocht bij de politie bekend is, maar de politie weet niet waar deze persoon zich bevindt, werkt de politie met zogeheten referentielijsten. Deze lijsten met gezochten worden in overleg met het Openbaar Ministerie samengesteld. De ANPR-camera’s leggen het dan alleen vast als een kenteken van die lijst door een camera is gezien.

ANPR-waarnemingen

Als de politie wel weet op welke plaats er iets aan de hand is, maar niet weet wie dit doet, is de werkwijze anders. Het gaat dan bijvoorbeeld om ladingdiefstallen langs de snelweg of een inbraakgolf in een woonwijk. In dat geval kan de politie in opdracht van de Officier van Justitie op een beperkte locatie gedurende een beperkte tijd alle ANPR-waarnemingen voor een beperkte periode vastleggen. Dit gebeurt alleen voor een opsporingsonderzoek.

150 mobiel ANPR-camera's in politieauto's

Op dit moment hebben 150 politieauto’s ANPR aan boord. Verder gebruikt de politie op tachtig plaatsen in Nederland ANPR-camera’s. Deze ANPR-camera’s hangen nu nog vooral boven snelwegen, niet te verwarren met de camera’s die van dezelfde techniek gebruik maken, maar alleen worden gebruikt voor trajectcontroles.

200 flitspalen met ANPR

De komende weken worden op drukke plekken bij provinciale wegen 200 flitspalen geplaatst waar ook ANPR in zit. Dit maakt onderdeel uit van de geplande uitbreiding van het ANPR netwerk waaraan de afgelopen jaren is gewerkt.

Ido Nap, landelijk programmamanager Sensing bij de politie: ‘We willen graag zicht hebben op de meest belangrijke knooppunten en verkeersstromen, zodat we met zo min mogelijk camera’s zoveel mogelijk kunnen bereiken. We hebben nu alleen zicht op de snelwegen, maar mensen rijden natuurlijk ook op wegen daarbuiten.’

Dinsdag buigt de Eerste Kamer zich over de vraag of de politie ook in andere gevallen ANPR-data mag opslaan en hoe lang.