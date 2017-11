Twee auto’s verwoest door brand in Boxtel

Op een parkeerplaats tussen de Breukelsestraat en de Van Leeuwenstraat in Boxtel zijn zaterdagnacht twee auto’s uitgebrand. Rond 0.15 uur werd de brandweer gealarmeerd, ook de politie kwam ter plaatse.

Over de oorzaak is nog niets bekend maar men sluit brandstichting niet uit. Volgens de politie ter plaatse zou het vuur van de ene auto naar de andere auto zijn overgeslagen. Terwijl de brandweer druk doende was met het blussen van de voertuigen keken vele buurtbewoners toe. Een bergingsbedrijf heeft beide zwaar beschadigde voertuigen afgesleept.