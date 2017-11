Dronken vrouw trapt agent met blokhak in oog

Een dronken 23-jarige vrouw uit Den Haag heeft in de nacht van zaterdag op zondag met haar blokhak een agent tegen zijn linkeroog geschopt. Dit meldt de politie zondag.

Dronken

Even daarvoor hadden de mensen waar zij mee op stap was geweest, de vrouw uit Den Haag van straat geraapt op de Kruiskade. Ze was dronken en kon niet meer op haar benen staan. De agenten die arriveerden, spraken met de vrienden van de vrouw af, dat zij er voor zouden zorgen dat ze thuis zou komen.

Taxi

De vrienden hielpen de vrouw naar een taxi, maar ze schreeuwde moord en brand. De vrienden kregen haar niet onder controle en toen ze ook nog eens begon te braken, vonden de agenten het genoeg. Ze besloten de vrouw aan te houden voor openbare dronkenschap. Daar werd haar humeur niet veel beter van.

Trap tegen linkeroog agent

Ze verzette zich tijdens de aanhouding en een van de agenten wist een trap net te ontwijken. De andere agent had minder geluk en kreeg de blokhak van de dronken verdachte met volle vaart tegen zijn linkeroog. De politiemedewerker raakte gewond; hij heeft veel pijn en zag enige tijd wazig. De vrouw kreeg de mededeling dat ze was aangehouden voor zware mishandeling.