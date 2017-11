Appartementencomplex ontruimd wegens brandende kinderwagen

Kinderwagen in brand

In een appartement op de begane grond stond een kinderwagen in brand. Door de brand stond het gehele complex vol rook en werden alle aanwezigen geëvacueerd. De brandweer heeft zelfs een voordeur open gezaagd omdat niet bekend was of iemand in dat appartement aanwezig was maar trof daar niemand aan.

Rookontwikkeling

Verschillende bewoners zijn door medewerkers van de ambulancedienst nagekeken omdat men rook had ingeademd. Niemand raakte dusdanig gewond dat men moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Op de derde verdieping sloeg de brandweer een ruit kapot om zo de grote hoeveelheid rook uit het pand te kunnen verdrijven met een overdrukventilator.

Oorzaak onbekend

Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet bekend. Ook de politie was met verschillende eenheden ter plaatse. Er zal worden bekeken of de bewoners van het appartement waar de brand woedde terug kunnen naar hun woning. Mocht dit niet het geval zijn zal vervangende woonruimte worden gezocht. De parallelweg ter hoogte van het appartementencomplex is geruime tijd gestremd geweest voor het overige verkeer.