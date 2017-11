Dronken stel in auto beschadigt meerdere geparkeerde auto's

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een dronken stel van de weg gehaald nadat deze met hun auto meerdere geparkeerde auto's hadden geraakt en een aantal tuinen hadden beschadigd en vervolgens waren weggereden. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Doorrijden na aanrijdingen

Op zondag 12 november 2017 net na middernacht kwamen er verschillende meldingen binnen vanuit de Putstraat in Waalwijk. Er reed daar een auto door de straat die al verschillende andere auto’s geraakt zou hebben en daarna was doorgereden. Verschillende politie-eenheden spoedden zich naar de straat. Daar troffen de agenten in ieder geval twee beschadigde auto’s aan.

Kenteken

Getuigen wisten te melden dat de veroorzaker van de aanrijdingen was doorgereden. De agenten kregen ook een kenteken van de auto. In de Touwerij werd de doorgereden auto met zware schade aangetroffen. Bij de auto stonden een dronken man en vrouw. Uit verklaringen van verschillende getuigen bleek dat de man en de vrouw in de auto hadden gereden.

Aangehouden

Daarom zijn ze beide aangehouden, een 23-jarige man uit Tilburg en een 29-jarige vrouw uit Polen. Uit een eerste onderzoek bleken ze buiten de twee auto’s ook nog enkele tuinen vernield te hebben. De brokstukken van de auto lagen her en der verspreid.

Aan het bureau weigerde de man mee te werken aan een blaastest, de vrouw bleek ook gedronken te hebben en had geen rijbewijs. Het tweetal is ingesloten. De zaak wordt verder onderzocht.