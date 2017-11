Brandweer komt moeilijk bij woningbrand door drukke Vrijthof

Zaterdagavond omstreeks 20.15 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een woning boven een horecazaak gelegen aan de Platielstraat 12 te Maastricht. 'Omdat het brandadres in de nabijheid van het druk bevolkte Vrijthof lag was het voor de hulpdiensten moeilijk om de straat te bereiken', zo meldt de politie zondag.

Snel opgeschaald

'De politie heeft onmiddellijk de buurt afgezet en op deze wijze konden de hulpdiensten hun werk goed verrichten', aldus de politie. Bij aankomst werd snel opgeschaald naar zeer grote brand omdat het in het begin niet duidelijk was of de brand naar de omliggende panden zou doorslaan.

Brand bestreden

De brand werd met vier blusvoertuigen en twee redvoertuigen bestreden. Door het kordate optreden van de brandweer is de brand tot het brandadres beperkt gebleven. Gelukkig is er geen persoonlijk letsel. Het nablussen nam nog enige tijd in beslag.