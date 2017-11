Arrestatieteam ingezet na schietincident, 4 aanhoudingen

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie een onderzoek ingesteld naar de toedracht van een schietincident in Haarlem waarbij een persoon gewond raakte. Daarbij werd een arrestatieteam ingezet en in totaal vier personen aangehouden.

Schotwond

'Zondagochtend meldde een man zich in het ziekenhuis met een schotwond. De man bleek niet levensgevaarlijk gewond', zo meldt de politie zondag. 'Het onderzoek van de politie leidde zondagochtend naar een woning aan de Timorstraat / hoek Borskistraat in Haarlem-Noord.

Arrestatieteam

Hier werden door de politie meerdere mensen gevorderd uit de woning te komen. Omdat niet duidelijk was of meerdere verdachten zich nog in de woning bevonden, is het arrestatieteam zondagochtend de woning binnengevallen. Hierna werd een onderzoek verricht in de woning door de afd. Forensische Opsporing en de recherche.

De politie heeft in totaal 4 verdachten aangehouden in verband met dit geweldsincident. Op dit moment is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld en is het onderzoek in de woning nog gaande. De recherche onderzoekt de toedracht van dit geweldsincident, alsmede de rol van de diverse betrokkenen.