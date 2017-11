Gewonden steekincident supermarkt Eindhoven buiten levensgevaar

De 42-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Eindhoven, die zaterdagmiddag gewond raakten nadat zij in een supermarkt aan de Boschdijk door een 41-jarige plaatsgenoot werden gestoken, zijn niet in levensgevaar. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Dader overmeesterd

Zaterdagmiddag werd rond 15.30 uur bij de politie gemeld dat een vrouw was neergestoken in de betreffende supermarkt en dat de dader door personeel was overmeesterd en aangehouden. Daarbij was één van de medewerkers ook gestoken door de man.

Ziekenhuis

Beide slachtoffers liepen verwondingen aan het bovenlichaam op en werden naar het ziekhuis vervoerd. 'Daar verblijven ze nog steeds en hun toestand is stabiel. Zij zijn niet in levensgevaar', aldus de politie.

Motief onduidelijk

Het gebruikte mes werd ter plekke aangetroffen en in beslag genomen. Over het motief van de verdachte tast de recherche vooralsnog in het duister. De man werd ingesloten en wordt in de loop van de zondag nader gehoord.

Grote impact

Op het moment van het incident was het druk in de winkel. Waarschijnlijk hebben veel mensen gezien wat er gebeurde. Agenten hoorden diverse getuigen. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijk incident de nodige impact heeft. De winkel werd dan ook voor de rest van de dag gesloten. Politiemensen hebben zich om getuigen en personeel bekommerd en hen zo goed mogelijk bijgestaan.