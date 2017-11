Evides: 'Zondagavond meer duidelijk over drinkwater Vlaardingen'

'Het kookadvies in Vlaardingen is nog tot zeker zondagavond van kracht', zo heeft drinkwaterbedrijf Evides zondag laten weten.

Gespoeld met chloor

Afgelopen dagen is het leidingnet daar gespoeld met een dosering van chloor. Waterkwaliteitsonderzoek moet nu uitwijzen of alle E.coli bacteriën verdwenen zijn. Evides verwacht de onderzoeksuitslag zondagavond en kan pas dan zeggen of het drinkwater weer veilig is.

Watermonsters genomen

Het chloor heeft zich vanaf 9 november in het leidingnet van Vlaardingen verspreid. Sinds zaterdagochtend is de toevoeging van chloor gestopt. Op diverse plekken in het leidingnet zijn watermonsters genomen, die nu worden onderzocht en geanalyseerd.

Kookadvies

Naar verwachting is zondagavond 12 november de onderzoeksuitslag bekend. 'Dan horen we of de E.coli-bacterie verdwenen is door het chloor. Als dat het geval is, heffen wij het kookadvies op en hoort u dit van ons', aldus Evides.

Metingen

Evides meet de waterkwaliteit door watermonsters te nemen op diverse locaties en deze te laten analyseren in haar eigen waterlaboratorium. Na het toevoegen van een kleine hoeveelheid chloor zijn op zaterdag 11 en zondag 12 november series watermonsters genomen. Beide series moeten aantonen dat de bacteriën zijn verdwenen. De uitslag van de laatste onderzoeken verwacht Evides zondagavond.

Chloorsmaak en -geur neemt af

Het kookadvies blijft van kracht: kraanwater dat u gebruikt voor eten of drinken dient u 3 minuten te koken. Totdat Evides zeker weet dat het kraanwater veilig en direct te gebruiken is. Het leveren van veilig kraanwater staat voorop. De chloorsmaak en -geur in het kraanwater nemen in de loop van de week verder af, zo laat Evides weten.