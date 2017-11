Boeing 747 voor opstijgen van de baan geraakt in Maastricht

Vrachtvliegtuig

Tijdens de start die vlak voor middernacht gepland stond is er iets misgegaan. Het betrof een vrachtvliegtuig van Saudia Cargo dat met bestemming de Saudische havenstad Jeddah zaterdagavond zou vertrekken.

Hulpdiensten

De hulpdiensten kwamen massaal in actie op Maastricht Aachen Airport. De brandweer liet na middernacht weten dat er geen gewonden zijn gevallen en dat het vliegtuig nog 'gewoon op zijn poten' staat.

Oorzaak nog onbekend

Wat de oorzaak is van het incident is op dit moment nog niet bekend. Een onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven. 'De Onderzoeksraad is vannacht een onderzoek gestart naar vrachtvliegtuig dat op Maastricht Aachen Airport van de baan is geraakt', zo heeft de Onderzoeksraad zondag laten weten.