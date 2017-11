Groot feest in grote steden na WK-kwalificatie Marokko

In wijken in Utrecht, Rotterdam, den Haag en Amsterdam hebben feestvierders enkele straten overgenomen, zo meldt de NOS. Inmiddels adviseert de politie in Rotterdam om het centrum van de stad wegens drukte te mijden. In de grote steden wordt gezwaaid met Marokkaanse vlaggen en rijden auto's toeterend rond. In Den Haag en vooral in de Haagse Schilderswijk zijn er veel Marokkaanse supporters op de been. Volgens de politie gaat het om honderden mensen en moest de ME al ingrijpen omdat agenten werden bekogeld, zo meldt Politie Den Haag op Twitter. Inmiddels is de rust weer hersteld en wordt er alleen nog feestgevierd. In Rotterdam en in Amsterdam zijn geen opstootjes. Wel werd in Amsterdam vuurwerk afgestoken en lag door de drukte het tramverkeer korte tijd stil.

Het Marokkaanse elftal plaatste zich zaterdagavond voor het WK-voetbal door de laatste groepswedstrijd te winnen. van Ivoorkust met 2-0. Het is voor het eerst sinds 1998 dat Marokko de eindronde haalt.

Feest in Rotterdam