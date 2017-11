Medepassagiers zien vuurwapen bij buspassagier

Vrijdagmiddag is een 45-jarige man uit Rotterdam in de Prins Hendrikstraat aangehouden nadat door getuigen gezien is dat hij een vuurwapen bij zich heeft.

Enkele passagiers zitten samen met de verdachte op een vierzitplaats in de bus. Op een gegeven moment rommelt de verdachte in zijn sporttas en komt daaruit een vuurwapen tevoorschijn. Tot hun grote verbazing steekt de man deze achter zijn broekriem en doet alsof er niets aan de hand is. Nadat de man bij de bushalte aan de Bijlokestraat is uitgestapt, wordt de meldkamer geïnformeerd over deze waarneming. Verder weten de getuigen nog te vertellen dat de verdachte bij de bushalte is opgewacht door een andere man. Beiden lopen vervolgens op het gemak weg.

Balletjespistool

Direct wordt een drietal eenheden naar Axel gestuurd om beide mannen te zoeken. Omstreeks 16.20 uur worden deze lopend aangetroffen in de Prins Hendrikstraat en aangehouden. Op het bureau in Terneuzen vertelt de Rotterdammer dat hij een balletjespistool heeft achtergelaten in de woning van zijn vriend. Nadat blijkt dat laatstgenoemde man niets met het nepvuurwapen te maken heeft, wordt deze weer vrijgelaten. De Rotterdammer is voor verhoor en nader onderzoek in verzekering gesteld en overgebracht naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg.