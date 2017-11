Luidruchtige demonstratie tegen uitbreiding vliegveld Lelystad

De tegenstanders hadden zich buiten de luchthaven verzameld en lieten met luid getoeter en alles wat blaast horen dat 'de rampzalige plannen moeten worden afgeblazen'. Dat schrijft onder meer Flevopost.nl. Er waren veel demonstranten met borden en vlaggen waarop teksten stonden als 'Lelystad vlieg op!', 'Pretvlucht uit de lucht', 'Luchtvaart die zorgen baart' en 'Stilte en Frisse lucht'.

Gezamenlijk initiatief

De demonstratie was een gezamenlijk initiatief van de actiegroepen Red de Veluwe, HoogOverijssel, Laagvliegroutes Nee en Nee tegen laagvliegroute over Ede. Er waren verschillende sprekers onder wie Kamerlid Femke Merel Arissen van Partij voor de Dieren en Robert Tieskens van actiegroep Red de Veluwe.

Vakantievluchten

Om onder meer het publiek inzage te geven in de uitbreidingsplannen, houdt Lelystad AIrport zaterdag open dag. Het is de bedoeling dat Lelystad Airport vakantievluchten van Schiphol gaat overnemen. In eerste instantie zou het gaan om 10.00 vluchtbewegingen tot 2023, zo melden meerdere media.