Hoofdprijs Staatsloterij valt in Maastricht

Bij de Staatsloterijtrekking van vrijdag 10 november is de hoofdprijs van 1 miljoen euro netto gevallen op lotnummer ET 58555.

Het winnende lot is verkocht bij Albert Heijn aan de Scharnerweg 110 in Maastricht. De kersverse miljonair wordt uitgenodigd zich te melden bij de Staatsloterij.Limburg viel gisteravond nog een tweede keer in de prijzen, want een abonneespeler uit de gemeente Leudal won 10.000 euro netto in de Staatsloterij. De Staatsloterij Jackpot is niet gevallen en staat bij de volgende reguliere Staatsloterijtrekking op 10 december 2017 op 15,1 miljoen euro belastingvrij.

Onze winnaars blijven anoniem Staatsloterij stelt het belang van winnaars voorop en zal daarom nooit de namen van prijswinnaars bekend maken.