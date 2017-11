Politie zoekt getuigen na vondst kogelinslagen Rotterdam

De politiemeldkamer in Rotterdam kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag de melding dat er diverse schoten waren gehoord op de Gijsingstraat. 'Toen agenten een onderzoek instelden, troffen ze niks of niemand meer aan, behalve een aantal kogelinslagen in auto’s die er geparkeerd stonden', zo meldt de politie zaterdag