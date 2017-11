Robert M. stuurde brief met spijtbetuiging gericht aan ouders slachtoffertjes

Robert M., die in de gevangenis in Vught zit en is veroordeeld tot bijna 19 jaar celstraf en tbs vanwege het grootschalige misbruik van kleine kinderen, heeft een brief weten te versturen aan de advocaat van de ouders van zijn slachtoffertjes waarin hij spijt betuigt. Dit heeft de Volkskrant zaterdag bekendgemaakt.

Brief jaar geleden verstuurd

Volgens de krant werd de brief aan advocaat Richard Korver al een jaar geleden gestuurd. Korver reageerde niet terug naar Robert M. maar scande de brief en mailde deze naar zijn cliënten. In de brief zou Robert M. spijt betuigen voor zijn daden en de ouders van zijn slachtoffertjes hebben aangeboden om met hem in gesprek te gaan.

Zwaar beveiligde PI Vught

Het is opmerkelijk dat M. er in is geslaagd de handgeschreven brief uit de zwaar beveiligde Penitentiaire Inrichting te versturen. Volgens de krant heeft een ouderpaar bij justitie geklaagd toen zij de mail van Korver met daarin de scan van de brief van M. hadden ontvangen. Justitie zou in een reactie hebben erkend hierin 'niet scherp genoeg' te zijn geweest.

Sander Dekker, de Minister voor Rechtsbescherming, heeft inmiddels maatregelen aangekondigd.