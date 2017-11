'Hulpgeld Rode Kruis voor bestrijding ebola in zakken fraudeurs'

Geld dat bestemd was voor de bestrijding van ebola in West-Afrika is terechtgekomen in de zakken van fraudeurs. Dit meldt de BBC vrijdag.

Het gaat om 5 miljoen dollar. Ook Nederlands geld is achterover gedrukt, zo heeft het Rode Kruis toegegeven. Het Rode Kruis was verantwoordelijk voor de geldbesteding en voelt zich 'enorm bedonderd', meldt het AD vrijdagavond

Fraude

Tussen 2014 en 2016 eiste de dodelijke ziekte ebola zo'n 10.000 levens. De meeste slachtoffers kwamen om in Liberia, Sierra Leone en Guinee. In totaal kregen de afdelingen van het Rode Kruis in de getroffen landen zo'n 100 miljoen dollar. Maar in die landen werd ook flink gefraudeerd. In Liberia verdween 2,7 miljoen dollar. Dit kwam door te hoge prijzen voor hulpgoederen of het uitbetalen van salarissen aan niet-bestaande medewerkers. In Sierra Leone werd vooral gefraudeerd door bankmedewerkers. In Guinee werd voor ongeveer 1 miljoen dollar aan valse facturen ingediend.

27.000 euro

Het Nederlandse Rode Kruis laat weten dat het 27.000 euro kwijt is, maar dat is volgens de woordvoerder geen geld van giro 555. Woordvoerder Merlijn Stoffels zegt in het AD dat het internationale Rode Kruis vanwege de fraude een aantal lokale medewerkers gaat ontslaan. En verder: 'We gaan samen met de autoriteiten zorgen dat we een deel van het geld terugkrijgen.' Volgens haar worden ook de financiële regels aangescherpt.