21-jarige verdachte schietincident Blerick blijft langer vastzitten

De verdachte die vrijdagmorgen is aangetroffen op de Grote Kerkstraat in Venlo is aangehouden in het kader van het onderzoek naar het schietincident in Blerick. Hij is niet een van de twee verdachten waarvan de identiteit bekend is bij de politie. Zijn betrokkenheid bij de zaak wordt nog onderzocht.

Sectie

De sectie op het lichaam van het slachtoffer zal zaterdag plaatsvinden bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Rijswijk.

Tips en informatie nog steeds welkom

De oproep van de politie om informatie en tips over het schietincident door te geven is veelvuldig gedeeld op social media. Dit heeft ook geleid tot diverse verklaringen die zijn afgelegd. De politie is ook vandaag veelvuldig aanwezig op straat om deze informatie na te lopen en verder te onderzoeken. Voor het onderzoek is de politie nog steeds op zoek naar burgers die informatie hebben over of mogelijk betrokken zijn bij het schietincident dan wel meer kunnen vertellen over de verblijfplaats van de betrokkenen. Zij worden dringend verzocht zich te melden .