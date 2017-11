Grote zoektocht naar vermiste 50-jarige Soester

De politie heeft vrijdag gezocht in de omgeving van de plaats waar de auto van de 50-jarige en sinds dinsdag vermiste Edwin Takens uit Soest is gevonden. 'Er zijn daarbij geen sporen gevonden en ook geen aanwijzingen voor een misdrijf', zo laat de politie vrijdagavond weten.

Auto bij KMar kazerne

Edwin is dinsdag 31 oktober als vermist opgegeven bij de politie, die een rechercheonderzoek startte naar zijn verblijfplaats. Woensdagavond 1 november meldde een getuige waar zijn auto stond. De auto van Edwin stond op de parkeerplaats in de buurt van de kazerne van de Koninklijke Marechaussee (KMar) aan de Amsterdamsestraatweg. Op donderdag en vrijdag hebben politie en defensie uitgebreid gezocht rond de vindplaats van de auto.

Geen nieuwe zoekactie gepland

Het rechercheonderzoek en de zoekacties in de bossen hebben geen informatie opgeleverd over waar Edwin is. Er zijn geen aanwijzingen of sporen gevonden die wijzen op een misdrijf. Er is nu geen andere locatie waarvan we vermoeden dat hij daar is. Op dit moment is er geen nieuwe zoekactie gepland.

Tips

Het rechercheonderzoek gaat door. We vragen een ieder die informatie heeft over de verblijfplaats van Edwin, om contact op te nemen via 0900-8844 of via de vermisten-tip-lijn van de politie.