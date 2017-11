Tas in kofferbak bevat voor ruim 4 ton aan bankbiljetten

'Agenten controleerden de twee afgelopen maandag toen ze over de Kruiskade in Rotterdam reden. De zware boodschappentas lag in de kofferbak', aldus de politie.

Ook auto in beslag genomen

De twee mannen van 22 en 27 jaar uit Rotterdam deden na verhoor afstand van het geld. Dat betekent dat de 420.000 euro nu dus eigendom is van de Nederlandse Staat. De twee gaven geen verklaring hoe ze aan het geld kwamen. Het geld zat verpakt in vijf pakketten vol met hoofdzakelijk tien en twintig euro biljetten. De biljetten waren in vacuüm zakken verpakt. Natuurlijk nam de politie ook de auto waarin de verdachten reden in beslag.

Witwassen

Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude. De aanpak van het witwassen is een belangrijke prioriteit van de politie en het Openbaar Ministerie want criminaliteit mag niet lonen.