Rechter wijst onafhankelijke deskundige aan in zaken tegen de NAM

'Eerder geconsulteerde deskundigen werden niet voldoende onafhankelijk geacht. Een vergelijkbaar verzoek in een van de zaken tegen het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) werd afgewezen', aldus de rechtbank.

Onvoldoende onafhankelijk en onpartijdig

In beide zaken ging het om woningen die eerder door verschillende deskundigen onderzocht waren op mogelijke aardbevingsschade. Deze deskundigen, die onderling tot verschillende conclusies kwamen, kunnen volgens de rechtbank niet als volledig onafhankelijk en onpartijdig worden aangemerkt. De NAM, aansprakelijk voor aardbevingsschade als gevolg van gaswinning, was in enkele gevallen bijvoorbeeld opdrachtgever en meestal ook hun financier.

Verzoek tegen Centrum voor Veilig Wonen afgewezen

Het verzoek om een onafhankelijke deskundige, dat in een van de zaken ook tegen het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) was gericht, werd afgewezen. Het CVW had volgens de rechtbank slechts een uitvoerende rol bij het afhandelen van schade gehad en is niet aansprakelijk voor aardbevingsschade als gevolg van gaswinning.

Onderzoeksvragen opnieuw geformuleerd door de rechtbank

Samen met het verzoek om een onafhankelijke deskundige, kwamen in beide zaken ook de aan de deskundige voor te leggen onderzoeksvragen aan de orde. De rechtbank vond de vragen in de gegeven omstandigheden te ruim geformuleerd en daarom heeft zij deze opnieuw geformuleerd.