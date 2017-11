Verdachte meldt zich na schietincident Ter Heijde

De politie kreeg donderdag 2 november omstreeks 11.15 uur de melding van een schietincident op de Piet Heinstraat in Ter Heijde. Ter plaatse spraken agenten met getuigen die meldden dat er meerdere keren geschoten was in de Piet Heinstraat. Agenten troffen geen gewonden aan en zetten onmiddellijk de straat af. Het arrestatieteam van de politie doorzocht uit voorzorg een woning in de Piet Heinstraat, maar troffen daar niemand aan. De woning is afgezet voor nader onderzoek.

Donderdagmiddag meldde zich op het politiebureau een 51-jarige man uit Ter Heijde in verband met het incident. Hij is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid en ingesloten voor verhoor. Het rechercheonderzoek naar de zaak en mogelijk meerdere verdachten gaat onverminderd verder.